Ростовчане возмутились подорожанием продуктов в магазинах города

Специалист рассказал, сколько стоит молоко, колбаса, растительное масло и рыба. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону выразили свое несогласие с мнением эксперта Торгово-промышленной палаты Ростовской области о том, что цены на продукты первой необходимости в донской столице остались прежними. Об этом они написали в комментариях под постом в соцсетях.

Напомним, ранее советник президента ТПП РО по вопросам АПК Юрий Корнюш зашел в магазины Ростова и лично удостоверился, что подорожания основных товаров не произошло. Специалист рассказал, сколько стоит молоко, колбаса, растительное масло и рыба. В ответ ростовчане заявили, что из-за молока в мягкой упаковке стоимостью 55 рублей у них получается «пюрешка синего цвета». Да и молоком его назвать нельзя, поскольку молоко хорошего качества в бутылке стоит более 80 рублей за литр, а в мягкой упаковке — не дешевле 60 рублей.

По словам ростовчан, раньше пачка творога весом 200 граммов стоила 45 рублей, а теперь упаковка весом 100 граммов оценивается в 63 рубля. Куриные яйца раньше стоили 51 рубль, а сегодня на прилавке магазина эти же яйца можно найти за 67 рублей. Осенью 2022 года сахар стоил 46,99 рубля за килограмм, а сейчас — 54,99 рубля, а какое-то время был и по 56,99 рубля. Горожане отметили тенденцию, что вес продуктов уменьшился, а цены выросли. Но больше всего их возмутило сообщение о том, что морковка стала дешевле, чем раньше.

- Наверное, мы морковкой одной питаться должны, - написала одна ростовчанка.

Горожане предложили друг другу сходить в магазины с телефонами и сфотографировать настоящие цены на продукты.

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