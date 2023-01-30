В Ростовской области задержали браконьера, незаконно поймавшего 230 рыбин

У браконьера обнаружены и изъяты лесковые сети длинной более 200 метров. Фото: Управление на транспорте МВД по СКФО.

В порту Волгодонск, в акватории Цимлянского водохранилища, транспортные полицейские задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной добыче рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СКФО.

По данным ведомства, нарушитель был безработным и ранее судим. У браконьера обнаружены и изъяты лесковые сети длинной более 200 метров. Улов браконьера составил 230 рыбин, среди которых оказались лещ, сазан и карась. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Оказалось, что рыбак устанавливал сети подо льдом через пробуренные лунки. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

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