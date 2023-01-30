Отремонтировать памятник Ермаку через суд потребовал прокурор Новочеркасска

Слушания состоятся в Новочеркасском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области прокурор Новочеркасска подал иск с требованием отремонтировать памятник Ермаку. Об этом сегодня, 30 января, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как уточнили в инстанции, претензии поступили в адрес городской администрации и местного управления культуры. Третьим участником разбирательств оказался комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

- По данным истца, власти знали о состоянии памятника, но не приняли никаких мер для того, чтобы исправить ситуацию. Теперь от ответчиков требуют профинансировать ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе судов региона.

В прокуратуре считают, что монумент необходимо реставрировать, в том числе нужно устранить трещины и сколы, а также коррозию с цепей и металлических букв. Кроме того, требуется убрать поросль травы и мха.

Напомним, памятник Ермаку - объект культуры регионального значения. Еще раньше постановлением совета министров РСФСР он был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

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