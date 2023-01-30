Кофейная вода пошла из кранов у жителей Первомайского района Ростова-на-Дону

Претензии в этой ситуации могут быть к разным организациям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростов-на-Дону в доме на лице Теряева вместо воды из кранов теперь «течет кофе». На это пожаловался один из жильцов здания. Мужчина снял ржавую воду на видео, а потом опубликовал ролик в одном из городских пабликов.

- Спасибо за кофе из-под крана. Если серьезно, имеем такую ситуацию, потому что никто не следит за состоянием труб. Труба прогнивает и вот результат. Помимо цвета, вода куда-то уходит и затапливает подвалы. То, что попадает в дом, не пригодно к использованию. На прошлой неделе перестал работать бойлер, ведро накипи достали оттуда. Из-за этого перегорел нагревательный тэн. Еще раз спасибо за кофе, круасанов не надо, - написал возмущенный ростовчанин.

Пользователи сети активно отреагировали на пост. Некоторые пожаловались, что и в их домах когда-то тоже шла грязная вода. Один из участников обсуждения отметил, что претензии в этой ситуации могут быть к разным организациям.

- Вопрос здесь не только к водоканалу. Провели по улице, потом труба заходит в дом, потом в вашу квартиру, и только потом у вас по квартире. Разные люди отвечают за каждый участок, неизвестно где проблема, - написал один из интернет-пользователей.

В городской администрации по вопросам качества воды порекомендовали обращаться на горячую линию «Ростовводоканала», а также в интернет-приемную компании. Заявки по каждому адресу должны рассматривать в течение одного дня, добавили власти.

АЛЛО!

Горячая линия «Ростовводоканала»: 283-17-17

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