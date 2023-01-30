Синоптики Ростовской области рассказали о погоде в феврале 2023 года

По ночам и ранним утром возможна туманная погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале 2023 года в Ростовской области средняя месячная температура установится в пределах нормы или ниже ожидаемого, сообщила заместитель начальника Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Виктория Антоненко.

По словам эксперта, основные холода будут ощущаться по ночам. Так, в темное время суток по региону ожидается от -4 до +2, при затоках холодного воздуха - до -4-9 градусов. На севере области при прояснениях будет -13-19 градусов. Днем прогнозируют от -3 до +3, максимум - до +5 градусов.

Отметим, что осадков в феврале может выпасть меньше нормы. Они будут преимущественно смешанного характера, то есть дожди и мокрый снег. По ночам и ранним утром возможна туманная погода, на дорогах будет гололедица.

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