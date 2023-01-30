На реализацию масштабных проектов в сфере цифрового развития регионов будет направлено до 35 млрд рублей Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В России создано совместное предприятие, которое будет реализовывать проекты по развитию цифровой инфраструктуры в регионах. В числе направлений деятельности - организация комплексов видеонаблюдения и фотовидеофиксации, создание интеллектуальных транспортных систем, повышение энергоэффективности, автоматизация процессов в ЖКХ, реализация проекта «Безопасный город» и многое другое. Предприятие создано при участии компаний «Ростелеком» и «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».

Для финансирования проектов предприятие планирует использовать механизмы государственно-частного партнерства. Предполагается, что совокупный объем реализованных совместных проектов к 2025 году может составить до 35 млрд рублей.

Первым проектом нового совместного предприятия будет организация системы видеонаблюдения в Мурманской области. Цель проекта — повышение общественной безопасности в населенных пунктах региона, особенно в местах массового пребывания людей.

Проект отвечает национальным целям развития страны. Благодаря внедряемым цифровым решениям жители разных уголков России получат новое качество жизни. Совместное предприятие объединит цифровые компетенции «Ростелекома» и большой опыт группы ВТБ по организации финансирования региональных и муниципальных инфраструктурных проектов.