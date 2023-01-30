Назначение Сергея Рожкова на пост главы администрации Аксайского района не подтверждается

Сейчас парламентарий трудится в Законодательном собрании Дона. Фото: страница Сергея Рожкова в VK

В Ростовской области не подтверждается информация о планируемом назначении депутата Сергея Рожкова на пост главы администрации Аксайского района. Возможные кадровые перестановки остаются всего лишь слухами.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники поспешили заявить о новой кандидатуре, но предположения не были подкреплены официальными комментариями.

Сейчас Сергей Рожков трудится в Законодательном собрании региона. До этого, с 2005 по 2018 годы, он состоял в собрании депутатов Аксайского городского поселения, а еще раньше парламентарий занимал руководящие должности в строительных организациях.

Напомним, пост главы главы администрации Аксайского района освободился в январе 2023 года. Прежний управленец - Сергей Бодряков - был назначен заместителем губернатора. Известно, что в настоящее время обязанности районного главы временно исполняет Константин Доморовский.

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