Три новых рынка планируют открыть в Аксайском районе Ростовской области в 2024 году

Две площадки собираются возвести в поселке Красном, одну - в хуторе Ленина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2024 году в Ростовской области на территории Аксайского района должны начать работу новые рынки. Об этом сегодня, 30 января, со ссылкой на местные власти сообщает издание РБК.

Всего речь идет о трех проектах. Две площадки - «Гарант» и «АвтоСити» - планируют разместить в поселке Красном. На реализацию планов собираются потратить 1,2 млрд рублей и 420 млн рублей соответственно.

Третий проект - распределительный центр сельхозпродукции «Агро Молл», его намерены возвести в хуторе Ленина. На этой территории должны оборудовать 1,7 тысячи торговых мест. На проект направят 2,5 млрд рублей.

Напомним, весной 2021 года на четырех аксайских рынках прошли массовые обыски. После этого задержали бывшего главу района. По версии следствия, он входил в преступную группу, которая обогащалась на нелегальном предпринимательстве. Предполагалось, что члены ОПГ захватили муниципальные земли и создали на них рынки.

В декабре 2022 года 12 подозреваемым, связанным с делом аксайской банды, продлили сроки заключения в СИЗО. Троих оставили под домашним арестом, еще одного человека - под подпиской о невыезде.

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