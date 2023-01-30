В 2022 году клиенты банков получили рекордный доход по рублевым депозитам Фото: Анастасия Осипова

По итогам 2022 года портфель вкладов физлиц увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей, по данным банка ВТБ. Драйвером роста специалисты назвали рублевые депозиты, доля которых выросла до 90% в общем портфеле вкладов. За год клиенты банка получили по ним рекордный доход – свыше 330 млрд рублей.

В первом полугодии 2022 г. наибольшим спросом пользовались краткосрочные вклады до 6 месяцев, которые позволяли получить максимальную доходность на фоне роста ключевой ставки. Во втором полугодии по мере стабилизации экономической ситуации вырос спрос на депозиты сроком от года, ставки по которым стали наиболее выгодными.

- В прошлом году ключевую роль в сберегательной стратегии россиян снова стали играть классические рублевые вклады, доля которых в нашем портфеле превысила 90%. Благодаря высоким ставкам они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств и показателем успешной девалютизации сбережений населения. При этом за год доля валютных вкладов сократилась вдвое и составила порядка 10%, – прокомментировал Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Увеличилась и доля депозитов, открываемых в онлайн-режиме. В декабре розничные клиенты разместили дистанционно более 80% вкладов.