На новой рабочей неделе в Таганроге ожидаются осадки

В середине недели восточный ветер сменится на южный Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области жителей Таганрога ожидают осадки на новой рабочей неделе, с 30 января до 5 февраля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, небольшие дожди должны пройти 31 января, а также 3 и 5 февраля.

Дневная температура воздуха сохранится на уровне от +3 до +5 градусов, в воскресенье будет +1. По ночам прогнозируют от -2 до +1 градуса.

Добавим, во вторник подует восточный ветер, после этого он сменится на южный, а на выходных перейдет в северо-восточный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики Ростовской области рассказали о погоде в феврале 2023 года

Основные холода прогнозируют по ночам, днем будет небольшой плюс (подробности)