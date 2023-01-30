На новой рабочей неделе в Таганроге ожидаются осадки

В середине недели восточный ветер сменится на южный
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростовской области жителей Таганрога ожидают осадки на новой рабочей неделе, с 30 января до 5 февраля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Так, по данным синоптиков, небольшие дожди должны пройти 31 января, а также 3 и 5 февраля.
Дневная температура воздуха сохранится на уровне от +3 до +5 градусов, в воскресенье будет +1. По ночам прогнозируют от -2 до +1 градуса.
Добавим, во вторник подует восточный ветер, после этого он сменится на южный, а на выходных перейдет в северо-восточный.
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