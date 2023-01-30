В Ростове подвели итоги конкурса среди журналистов на премию имени В.В. Смирнова

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» объявил победителей всероссийского конкурса среди журналистов «Поколение S» на премию имени В.В. Смирнова. Всего на конкурс поступили 153 заявки, из которых жюри выбрало 13 победителей.

Конкурс «Поколение S» проводится с 2015 года. За восемь лет журналисты из 46 регионов России прислали в конкурсную комиссию более 1300 творческих работ, основная цель которых выявить лучшую практику реализации проектов социального предпринимательства и устойчивого развития в стране.

Жюри конкурса оценивало публикации журналистов с точки зрения творческого подхода, полноты раскрытия темы, а также возможности тиражирования эффективных бизнес-моделей героев публикаций для решения социальных, экологических и экономических проблем, продвижения Целей устойчивого развития.

Церемония награждения состоялась 26 января в Зональной научной библиотеке имени Ю. А. Жданова Южного федерального университета. В церемонии приняли участие представители СМИ, вузов, готовящих специалистов по направлению «журналистика, реклама и связи с общественностью», а также лучшие студенты.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Публикации победителей в этом году посвящены следующим темам: IT-туризм и экотуризм, социальное предпринимательство по спасению книг и благотворительная автомастерская, постройка храма, предприятия по трудоустройству и социализации слепых, донские уникальные производства, импортозамещение и благоустройство города.

На протяжении 30 лет банк реализует собственные социальные, образовательные и благотворительные программы. Инвестиции банка в социальную сферу охватывают семь регионов страны и превышают 1,1 млрд руб.

В 2022 году Губернатор Ростовской области наградил банк званием «Социально ориентированный предприниматель Ростовской области». Этим званием поощряют компании, которые вносят значительный вклад в развитие механизмов взаимопомощи и социального добровольчества в Ростовской области.