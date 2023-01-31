В Ростове-на-Дону в последний день января синоптики прогнозируют дождь со снегом

Порывы ветра до 4 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в последний день января синоптики прогнозируют дождь со снегом. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Во вторник, 31 января, в городе ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +4...+5 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +2 градусов. Весь день в городе будет идти снег с дождем. Также ожидаются небольшие порывы ветра до 4 метров в секунду.

Отметим, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах из-за непогоды.

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