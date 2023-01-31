Василий Голубев обсудил с главой Минтранса РФ развитие Ростовского транспортного кольца

Речь шла о строительстве федеральных и региональных дорогах в рамках создания кольца. Фото: правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области обсудил с главой Минтранса РФ развитие транспортного кольца. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Встреча Василия Голубева и министра транспорта РФ Виталия Савельева проходила в Москве 30 января. Во время дискуссии речь шла о строительстве федеральных и региональных дорог в рамках создания Ростовского транспортного кольца. Также обсудили вопрос поддержки возведения «Западной хорды», которая является заключительным участком кольца.

Во время встречи речь зашла и об электротранспорте в Ростове, Таганроге и Волгодонске. Построили примерные планы на поставки в Ростовскую область зарядных станций и электробусов в текущем году.

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