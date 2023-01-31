В Ростовской области коронавирусом заболели еще 14 человек

Важно соблюдать меры профилактики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ростовской области коронавирусной инфекцией заболели еще 14 человек. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф 30 января.

Отметим, что за все время пандемии вирус подхватили 439 417 жителей Ростовской области.

Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ или гриппом. У пациента наблюдается повышенная температура, упадок сил, боль в горле и сухой кашель. Болезнь в основном передается воздушно-капельным путем.

Чтобы не подхватить инфекцию важно соблюдать меры профилактики. Так, необходимо чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами. Отметим, что большая часть больных переносит инфекцию в легкой форме.

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(Подробности)