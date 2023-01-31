В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для строительства канализации через реку Дон

Согласно документации работы необходимо начать в январе 2023 года Фото: Александр КОЦ

В Ростове ищут подрядчика, который займется строительством канализации через реку Дон. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Ростовводоканал» ищет подрядчика для строительства канализационного дюкера. Он будет проходить через реку Дон в районе Западного железногодорожного моста. Стоимость всех работ составит 1,8 млрд рублей. За эти деньги подрядчику необходимо выполнить проект объекта, затем подготовить материалы для проведения технологического и ценового аудита. Также в его обязанности входит строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Согласно документации работы необходимо начать в январе 2023 года, а запустить объект нужно до 1 июля 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев обсудил с главой Минтранса РФ развитие Ростовского транспортного кольца

Встреча проходила в Москве

(Подробности)