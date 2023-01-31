Для российских IT-специалистов улучшат условия льготной ипотеки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Для российских IT-специалистов расширены параметры льготной ипотеки. Теперь оформить ипотеку по льготной ставке смогут сотрудники IT-компаний в возрасте до 50 лет включительно. Также отменено требование об обязательном получении налоговых льгот компанией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

Произошли изменения и в части уровня дохода клиента. Для заемщиков, работающих в городах -миллионниках для оформления IT-ипотеки ежемесячный доход клиента должен быть не менее 120 тысяч рублей (ранее – 150 тысяч). В остальных населенных пунктах требования к этому показателю снижены со 100 тыс. до 70 тыс. руб.

В рамках обновленной госпрограммы начинает работать и ВТБ. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов. Таким образом, в банке минимальная ставка по программе составит 4,7%. По оценке экспертов, новые параметры IT-ипотеки могут увеличить спрос в целом на рынке примерно в два раза.

- Государственные программы субсидирования позволяют поддержать заемщиков в вопросе улучшения жилищных условий. Благодаря специальным условиям, работники сферы информационных технологий могут решить квартирный вопрос с минимальной финансовой нагрузкой. С момента старта программы мы уже выдали IT-специалистам порядка 7,6 млрд рублей, – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

В рамках новых условий IT-ипотеки также упрощены требования к трудоустройству клиентов, которые уже оформили кредит по программе. Теперь после получения льготной ипотеки им необходимо проработать в аккредитованных компаниях только в течение 5 лет.