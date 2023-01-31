В Ростове осудили застройщика, обманувшего дольщиков на 138 млн рублей

Окончательный вердикт утвердили в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону осудили застройщика, обманувшего 72 дольщика на 138 млн рублей. Эту информацию сегодня, 31 января, подтвердили в Октябрьском районном суде донской столицы.

- Действительно, приговор уже вынесен. Подсудимый получил 1 год и 4 месяца колонии-поселения. Изначально разбирательства велись по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), но потом дело переквалифицировали в рамках статьи 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»), - прокомментировали в инстанции.

Напомним, бизнесмена задержали в 2019 году. Тогда выяснилось, что подозреваемый заключил соглашения с семью десятками человек, взял у них деньги, но жилье так и не построил. К слову, сам задержанный утверждал, что завершить объект не смог по независящим от него причинам.

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