В Ростове пьяный мужчина зарезал знакомую и вывез тело на одну из улиц города

Сейчас детали дела выясняют следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении. Сейчас решается вопрос о заключении под стражу, сообщает пресс-служба управления Следкома России по Ростовской области.

- Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина был задержан в результате оперативных мероприятий, - прокомментировали в ведомстве.

По данным Следкома, 27 января 2023 года подозреваемый во время пьяной ссоры напал на 31-летнюю знакомую и нанес ей много колото-резаных ран. После этого женщина умерла на месте. Спустя два дня предполагаемый убийца на своем автомобиле перевез и бросил тело погибшей на улице Куйбышева в Ростове-на-Дону.

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