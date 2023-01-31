Долги за электроэнергию списали почти 20 тысячам жителей Ростовской области

18 тысяч жителей Дона начали 2023 год без долгов за электроэнергию Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

18 тысяч жителей Ростовской области начали 2023 год без долгов за электроэнергию. Таковы итоги акции «Пени исчезают в полночь», пояснили в компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- Дополнительные начисления списали тем, кто до 31 декабря успел оплатить задолженность и текущее потребление. Всего отменили плату на 823 тысячи рублей. Самыми активными оказались клиенты из донской столицы. Более 5 тысяч ростовчан оплатили 10 млн долгов, им отметили пени на 400 тысяч рублей, - рассказали в компании.

В акции также принимали участие управляющие компании, ТСЖ и дачные товарищества. За полное погашение задолженности 87 организаций освободили от суммы в 136 тысяч рублей.

Добавим, впервые подобную акцию на Дону провели в июне 2021 года. Тогда ее участниками стали почти 15 тысяч человек и 75 организаций.

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