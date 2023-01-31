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НовостиОбщество31 января 2023 10:44

Долги за электроэнергию списали почти 20 тысячам жителей Ростовской области

Всего отменили дополнительные начисления на 823 тысячи рублей
Ангелина СКИБА
18 тысяч жителей Дона начали 2023 год без долгов за электроэнергию

18 тысяч жителей Дона начали 2023 год без долгов за электроэнергию

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

18 тысяч жителей Ростовской области начали 2023 год без долгов за электроэнергию. Таковы итоги акции «Пени исчезают в полночь», пояснили в компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- Дополнительные начисления списали тем, кто до 31 декабря успел оплатить задолженность и текущее потребление. Всего отменили плату на 823 тысячи рублей. Самыми активными оказались клиенты из донской столицы. Более 5 тысяч ростовчан оплатили 10 млн долгов, им отметили пени на 400 тысяч рублей, - рассказали в компании.

В акции также принимали участие управляющие компании, ТСЖ и дачные товарищества. За полное погашение задолженности 87 организаций освободили от суммы в 136 тысяч рублей.

Добавим, впервые подобную акцию на Дону провели в июне 2021 года. Тогда ее участниками стали почти 15 тысяч человек и 75 организаций.

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