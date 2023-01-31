В 2022 году в Ростовской области количество случаев дачи взяток увеличилось на 156,7 %

На Дону зарегистрировали также 80 случаев, связанных с получением подкупа Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области по итогам 2022 года зафиксировали 77 случаев дачи взятки, что на 156,7 % превышает показатели 2021 года. Эти цифры опубликовали на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Параллельно на Дону зарегистрировали 80 случаев, связанных с получением подкупа. Это меньше, чем было годом ранее. В предыдущий отчетный период произошло 137 подобных преступлений. По количеству дачи и получения взяток донской регион оказался на 13 и 18 местах.

Добавим, в течение 2022 года в Ростовской области также отмечали нарушения, связанные с оборотом наркотиков и оружия. Кроме того, бандиты совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Всего на Дону выявили 57,2 тысячи преступлений, в рамках общей статистики регион оказался на шестом месте.

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