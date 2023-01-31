В Новочеркасске простились с казаком Максимом Сониным, погибшим в ходе СВО

Прощание провели в Патриаршем Вознесенском войсковом соборе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области простились с бойцом казачьего отряда «Дон» Максимом Сониным, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий.

- Хорунжий Максим Сонин - пример настоящего казака-воина, не пожалевшего жизни ради Отечества. Казаки и атаманы Всевеликого войска Донского скорбят вместе с родными и близкими отважного бойца. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах, - написал Виктор Водолацкий.

Погибший военнослужащий был выпускником ЮРГПУ имени Платова и командиром взвода «Казачьей сотни».

Траурный митинг и прощание с добровольцем провели сегодня, 31 января, в Патриаршем Вознесенском войсковом соборе. Место упокоения казака Платовской сотни - Аллея славы нового кладбища Новочеркасска.

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