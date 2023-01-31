Якутские сны, китайское фэнтези и ностальгическое путешествие: в феврале зрителей ждут интересные киноновинки

Среди февральских премьер в Wink детские приключения, детективные сериалы и комедийные боевики Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Февраль считается самым трудным зимним месяцем: коньки и лыжи уже хочется спрятать, а до весны еще далеко. Приблизить тепло поможет волшебная сила кино. Среди февральских премьер в Wink детские приключения, детективные сериалы и комедийные боевики.

Фильм «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) познакомит современных детей с историей мальчиков, которые отправились в тайгу к папе-геологу. Фильм выйдет 2 февраля.

Еще один повод собраться у экрана всей семьей появится 9 февраля — зрителей ждет продолжение российской анимационной эпопеи «Иван Царевич и Серый волк 5» (6+). В сказочном мире теперь все изменилось до неузнаваемости.

Мультфильм «Маленький Николя» (12+) расскажет историю появления одного из самых популярных персонажей мировой детской литературы, которым стал обычный парижский школьник.

Комедия «Клипмейкеры» (18+) будет особенно интересна зрителям, которые застали лихие 90-е. Начинающий московский режиссер строит звездную карьеру через безумные вечеринки, бандитские стрелки и авантюрные проекты.

Захватывающий детективный сериал «Наш спецназ» (18+) выйдет 1 февраля. Вымуштрованная группа немедленного реагирования берется за самые сложные преступления и ведет расследование по горячим следам.

Одним из феноменов нового российского кинематографа стали якутские фильмы. В феврале выйдут сразу два потенциальных кинохита – комедийная драма «Молодость» (18+) о возвращении обаятельного неудачника в родное село и драма «Не хороните меня без Ивана» (12+), которая расскажет о реальных событиях из жизни якутского художника Ивана Попова.

В феврале зрителей видеосервиса ждут и эксклюзивные китайские премьеры. Комедийный боевик «Рискуя жизнью» (16+) расскажет историю каскадера Лу Яна, который случайно попадает в схему нелегального оборота драгоценностей.

Мелодраматическое фэнтези «Китайская история призраков: Смертная любовь» (16+) настроит зрителя на романтический лад. Главный герой встречает пленницу демона и решает ее спасти.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Реклама. ПАО «Ростелеком». LjN8K3LKy