В Ростове члены преступной группы заработали 12 миллионов рублей на подставных авариях

За инсценировку ДТП двое членов преступной группы предстали перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на скамье подсудимых оказались двое членов преступной группы, которые попались на махинациях со страховыми выплатами, сообщает региональная ФСБ.

По данным ведомства, двое мужчин специально устраивали инсценировки аварий. Так, злоумышленники устанавливали на дорогие иномарки уже битые бамперы и другие детали. А дальше машины, якобы, попадали в ДТП.

Подозреваемые оформляли аварию и затем получали страховки. По предварительным данным, ущерб страховым составил 12 миллионов рублей.

Двоих членов ОПГ приговорили к полутора и двум годам в колонии общего режима.

- Сейчас идет суд еще над семерыми подозреваемыми, их обвиняют в 13 эпизодах мошенничества, - добавили в пресс-службе областной ФСБ.

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