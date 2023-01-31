В банковской сети внедряется российское программное обеспечение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках реализации программы по импортозамещению ВТБ внедрил отечественное мультивендорное программное обеспечение на 50% банковской сети. На российское ПО уже переведено более 7 000 устройств самообслуживания. Завершение проекта с подключением всех банкоматов планируется в 2023 году.

Отечественное мультивендорное программное обеспечение для банка зарегистрировано в реестре Минцифры России.

- Новое программное обеспечение полностью замещает все решения покинувших рынок западных производителей и гарантирует стабильную техподдержку, которая стала недоступна с их уходом. Кроме того, отечественное ПО совместимо со всеми основными моделями банкоматов, массово эксплуатируемых на территории России, – прокомментировал заместитель президента - председателя правления банка Вадим Кулик.

Переход парка банкоматов на новое программное обеспечение синхронизируется с выполнением ремонтных или регулярных работ. Это позволяет сократить затраты на выезд инженеров и не увеличивает срок простоя банкоматов.

- Мы регулярно обновляем банкоматную сеть и следим за разработкой новых устройств самообслуживания российских и зарубежных производителей. В частности, изучаем многофункциональные банкоматы с замкнутым циклом рециркуляции для дальнейшего развития банкоматной сети, - отметил Павел Кудрявцев, старший вице-президент, руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ.

В декабре банк приступил к тестированию опытно-промышленного образца банкомата SAGA S-200 ATM российского производства. Проводится проверка соответствия этого устройства основным критериям выбора новых моделей.