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НовостиОбщество31 января 2023 14:17

Победители конкурса «Искра Юга 2022» получили призы от национального провайдера

Были отмечены лучшие публикации на тему цифровизации
Наталья ВЕСНИНА
Победители конкурса «Искра Юга 2022» получили призы от национального провайдера

Победители конкурса «Искра Юга 2022» получили призы от национального провайдера

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Определены победители ежегодного конкурса журналистов «Искра Юга 2022», который организует Аналитический центр «Эксперт Юг». Цифровым партнером конкурса выступил «Ростелеком». Национальный провайдер отметил призами трех победителей в номинации «Лучшая публикация на тему цифровизации».

Премия «Искра Юга» ежегодно проводится во всех регионах юга России. В состав жюри входят главные редактора 15 ведущих СМИ. В 2022 году в представленных 11 номинациях конкурса приняло участие рекордное количество авторов — более 600 человек из 126 изданий.

Победителем в цифровой номинации стал главный редактор «Эксперта Юг» Евгений Ракуль. Его материал «Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию» занял первое место. В своей статье Евгений Ракуль исследовал тему взаимодействия реального сектора экономики и ИТ-кластера.

Жюри также отметило работу журналиста портала «Это Кавказ» Лили Магомаевой «Проект “Фобис”: взгляните страху в лицо» и статью Анастасии Назаровой из «Эксперта Юг», опубликованную под заголовком «Производитель ноутбуков “Бештау” в Ростове нацеливается на госсектор и российский бом-лист».

Победители получили от «Ростелекома» специальные призы — умные VK-колонки с голосовым помощником «Маруся» и полноразмерные беспроводные наушники.

- Такие конкурсы объединяют СМИ и бизнес, способствуют развитию делового сообщества. Мы много лет подряд выступаем партнером конкурса и отмечаем, как из года в год растет уровень конкурсных работ. Мы сами ежегодно устраиваем конкурс среди журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» и видим, какой интерес он вызывает на Юге у медиасообщества, — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

С подробной информацией о конкурсе «Ростелекома» среди журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» можно ознакомиться на сайте. Прием работ продолжается до 31 марта 2023 года.

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