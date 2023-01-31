Победители конкурса «Искра Юга 2022» получили призы от национального провайдера Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Определены победители ежегодного конкурса журналистов «Искра Юга 2022», который организует Аналитический центр «Эксперт Юг». Цифровым партнером конкурса выступил «Ростелеком». Национальный провайдер отметил призами трех победителей в номинации «Лучшая публикация на тему цифровизации».

Премия «Искра Юга» ежегодно проводится во всех регионах юга России. В состав жюри входят главные редактора 15 ведущих СМИ. В 2022 году в представленных 11 номинациях конкурса приняло участие рекордное количество авторов — более 600 человек из 126 изданий.

Победителем в цифровой номинации стал главный редактор «Эксперта Юг» Евгений Ракуль. Его материал «Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию» занял первое место. В своей статье Евгений Ракуль исследовал тему взаимодействия реального сектора экономики и ИТ-кластера.

Жюри также отметило работу журналиста портала «Это Кавказ» Лили Магомаевой «Проект “Фобис”: взгляните страху в лицо» и статью Анастасии Назаровой из «Эксперта Юг», опубликованную под заголовком «Производитель ноутбуков “Бештау” в Ростове нацеливается на госсектор и российский бом-лист».

Победители получили от «Ростелекома» специальные призы — умные VK-колонки с голосовым помощником «Маруся» и полноразмерные беспроводные наушники.

- Такие конкурсы объединяют СМИ и бизнес, способствуют развитию делового сообщества. Мы много лет подряд выступаем партнером конкурса и отмечаем, как из года в год растет уровень конкурсных работ. Мы сами ежегодно устраиваем конкурс среди журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» и видим, какой интерес он вызывает на Юге у медиасообщества, — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

С подробной информацией о конкурсе «Ростелекома» среди журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» можно ознакомиться на сайте. Прием работ продолжается до 31 марта 2023 года.

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