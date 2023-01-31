В полиции прокомментировали огнестрельное ранение чиновника из Таганрога

Полиция выясняет детали случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской полиции сообщили о том, что начата проверка по факту огнестрельного ранения, которое получил замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

Его назначили на должность меньше недели назад. А 31 января, сказали в администрации Таганрога, он ушел на больничный с травмой руки.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что ранение он получил случайно из-за неосторожного обращения с оружием.

Источник издания в городской администрации сообщил, что травма относительно легкая, пуля прошла по касательной линии.

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