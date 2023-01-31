В полиции прокомментировали огнестрельное ранение чиновника из Таганрога

Полиция выясняет детали случившегося
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской полиции сообщили о том, что начата проверка по факту огнестрельного ранения, которое получил замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.
Его назначили на должность меньше недели назад. А 31 января, сказали в администрации Таганрога, он ушел на больничный с травмой руки.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что ранение он получил случайно из-за неосторожного обращения с оружием.
Источник издания в городской администрации сообщил, что травма относительно легкая, пуля прошла по касательной линии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновник из Таганрога попал в больницу, получив огнестрельное ранение
Егор Долматов был назначен на должность меньше недели назад (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
«Стрелял, чтобы напугать»: подробности задержания мужчины в Новошахтинске, открывшего огонь по наряду полиции
Ранивший полицейского во время стрельбы в Новошахтинске сутки прятался в заброшенном здании (подробнее)