В Ростовской области сторонника неонацистов приговорили к тюремному сроку и штрафу

Подсудимый получил 4 года и 9 месяцев тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области оставили без изменения приговор стороннику запрещенного неонацистского экстремистского сообщества «Маньяки Культ Убийств»*. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

- Вердикт был обжалован в Ростовском областном суде. По итогам слушаний решение предыдущей инстанции, Егорлыкского районного суда, оставили без изменений, - прокомментировали в ведомстве.

По данным УФСБ, осужденного признали виновным по статьям 30 УК РФ и 223.1 УК РФ («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, незаконному изготовлению, переделке или ремонту взрывных устройств»). Наказание злоумышленнику назначили в виде 4 лет и 9 месяцев лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.

*«Маньяки Культ Убийств» - террористическая организация, запрещенная на территории России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, пытавшегося забросать краской отдел полиции

Меру воздействия на хулигана утвердили после повторного рассмотрения дела (подробности)