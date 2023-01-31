В Ростовской области на поддержку по соцконтрактам выделили 20 млн рублей

Социальный контракт - безвозмездная форма господдержки. Фото: сайт правительства Ростовской области

В январе 2023 года в Ростовской области на поддержку по социальным контрактам выделили более 20 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.

Направленные средства помогут 1,1 тысячие человек в разных территориях региона. На сегодняшний день, по данным властей, заключили 327 соцконтрактов.

К слову, в течение 2022 года на Дону подписали 6,8 тысячи подобных соглашений. Тогда же на поддержку в этой сфере из федеральной и областной казны поступило 966,2 млн рублей. 469 социальных контрактов было выполнено за счет 27,1 млн рублей, поступивших из бюджета региона.

Напомним, социальный контракт - безвозмездная форма господдержки, которая помогает людям в поиске работы, открытии своего дела, ведении личного подсобного хозяйства. Практику заключения соцконтрактов начали на Дону в 2013 году.

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