Глава администрации Таганрога не смог оспорить штраф за стихийную свалку

Сити-менеджер получил штраф за мусор в районе Мариупольского Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин не смог оспорить штраф за стихийную свалку. Теперь чиновник обязан выплатить государству 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда.

Ситуацию рассмотрели в инстанции по жалобе. Со стороны защиты поступила просьба заново рассмотреть решение Таганрогского городского суда, которое было основано на постановлении государственного инспектора в области охраны окружающей среды.

- Решением от 31 января прежний вердикт оставили без изменения, а жалобу защитника - без удовлетворения, - говорится в сообщении Ростовского областного суда.

Напомним, ранее в районе Мариупольского шоссе нашли участок, захламленный строительным мусором. Выяснилось, что местные власти ничего не предпринимали по этому поводу. В итоге в отношении сити-менеджера города был составлен протокол.

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