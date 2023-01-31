Мужчина ругался, грубил прохожим и всячески нарушал общественный порядок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миллерово мужчина получил штраф за применение насилия в отношении полицейского. Об этом "КП-Ростов-на-Дону"сообщили в местной прокуратуре.

По информации ведомства, уроженец Иркутска приехал в гости к знакомому. Мужчины выпили за встречу. Однако приехавший гость перебрал со спиртным и начал дебоширить на улице. Мужчина ругался, грубил прохожим и всячески нарушал общественный порядок. Очевидцы вызвали полицию. Однако мужчину не напугали даже правоохранители. Он пытался подраться с полицейскими. Но спустя время его все-таки смогли задержать и успокоить. В отношении дебошира возбудили уголовное дело "Применение насилия в отношении представителя власти".

Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

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