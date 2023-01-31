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НовостиОбщество31 января 2023 16:35

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском построят новую школу

Учебное заведение будет рассчитано на 1,2 тысячи мест
Лейла МИРИШОВА
Работы планируется начать в марте 2023 года

Работы планируется начать в марте 2023 года

Фото: Александр КОЦ

В Ростове в "Суворовском" планируют построить новую школу. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Управление капитального строительства города ищет подрядчика, который займется возведением школы на 1,2 тысячи мест. Новый объект планируется построить на улице Вавилова. Работы планируется начать в марте 2023 года, а закончить в сентябре 2024. На выполнение строительства планируется выделить 2,3 миллиарда рублей.

Подрядчик будет выбран 20 февраля текущего года.

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