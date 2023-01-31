В Ростовской областной больнице открыли новое онкоотделение

В отделении находится 25 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской областной больнице открыли новое онкологическое отделение. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

- Хирургическое лечение злокачественных новообразований пищеварительного тракта, а также почек и органов малого таза проводится у нас уже 15 лет, - отметил главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

В отделении находится 25 коек. Так, пациенты после операции могут оставаться под наблюдением медиков РОКБ не только на периодическом контроле, но и на период медикаментозного лечения. Граждане смогут проходить курс противоопухолевой лекарственной терапии после консультации врача-онколога в поликлинике областного лечебного учреждения.

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