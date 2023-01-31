На благоустройство Ростовского музтеатра потратят полмиллиарда рублей

Все необходимые работы планируется завершить в 2024 году. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону на благоустройство музтеатра потратят полмиллиарда рублей. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Планируется сделать ремонт самого театра, а также благоустроить территорию вокруг самого объекта. Все необходимые работы планируется завершить в 2024 году. В настоящее время подрядчики закончили обустройство подсветки здания музыкального театра.

На сегодняшний день осуществлена часть ремонтных работ эксплуатируемой кровли подземной автопарковки, в том числе усиление колонн и частичная замена плит перекрытий, ремонт стилобата внутреннего двора, укладка тротуарной плитки. В областном бюджете на это предусмотрено 583,6 млн рублей, работы должны быть завершены в 2024 году, — поделился первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

На данный момент подрядчики сделали ремонт нескольких цветочных клумб, а также посажены новые зеленые насаждения. В планах работы с имеющимся фонтанным комплексом, а также устройство малых фонтанов с сухими чашами и новых цветочных клумб.

Отметим, что здание Ростовского музыкального театра является одним из самых технически оснащенных и современных не только на юге России, но и во всей стране. В его стенах проходят всевозможные форумы, музыкальные праздники и много других мероприятий.

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