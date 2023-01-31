В 2023 году жильем обеспечат порядка тысячи детей-сирот в Ростовской области

В работе по данному направлению наблюдается положительная динамика Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в 2023 году жильем обеспечат порядка тысячи детей-сирот. Информация появилась на сайте регионального правительства.

Так, квартирный вопрос решат для 1005 детей-сирот. Все молодые граждане утверждены списком минобразования области. Отметим, что губернатор Ростовской области, Василий Голубев поставил задачу к 2024 году обеспечить жильем детей-сирот по достижению 18 лет.

– Ориентируем местные администрации на 100-процентное выполнение плана по закупке помещений специализированного жилищного фонда. В работе по данному направлению наблюдается положительная динамика: если в 2021 году с задачей справились 42 муниципальных образования, то в минувшем году – уже 51 муниципалитет, - отметил замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.

Отметим, что в прошлом году вопрос жилья был решен для 932 детей-сирот. На эти цели выделили больше 1,8 млрд рублей из бюджета региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госдумы от Ростовской области предложил отдать особняк Аллы Пугачевой под санаторий

Он считает, что имущество уехавших за границу звезд нужно передать государству

(Подробности)