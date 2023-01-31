В Ростовской области 21-летнюю девушку подозревают в сбыте наркотиков

Злоумышленницу задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Гуково задержали 21-летнюю девушку по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, жительница города Шахт оставляла около жилых домов в Гуково свертки с наркотиками. Полицейские обнаружили 39 свертков, обмотанные красной полимерной лентой. Правоохранители выяснили, что женщина приобретала наркотики через Интернет. Затем она расфасовывала их по небольшим пакетикам и делала тайники-закладки на территории города.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовно дело по статье 228.1 УК РФ. Ей грозит до двадцати лет. Фигурантке избрана мера пресечение в виде заключения под стражу.

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