В Таганроге женщина лишилась 280 тысяч рублей после разговора с мошенником

Телефонный звонок стоил таганроженке 280 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Таганроге местная жительница осталась без 280 тысяч рублей после разговора с мошенником. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что со счетом женщины происходят странные вещи. Взволнованная горожанка испугалась за свои сбережения. Мошенник воспользовался положением женщины и отправил ей реквизиты. Она выполнила все условия, и с ее счета списалась крупная сумма. Когда горожанка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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