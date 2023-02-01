В Ростовской области увеличилось производство молочной продукции

Производство молока за 11 месяцев 2022 года выросло на 2,7% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области увеличились объемы производства молочной продукции. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, на сельхозпредприятии имени С.Г.Шаумяна содержится больше 1400 голов скота красной породы, из которых более 620 – коровы. В прошлом году колхоз произвел свыше

3670 тонн молока. Также сельхозпредприятие получило 4,8 млн в качестве господдержки. По словам первого замгубернатора Ростовской области, в донских животноводческих сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах производство молока за 11 месяцев 2022 года выросло на 2,7%

– Конечно же, важным направлением в этой отрасли является не только производство, но и переработка молока. По предварительным данным, объемы молока, переработанного на пищевую продукцию в январе-ноябре прошлого года, составили почти 266 тысяч тонн, что на 17% выше, чем за аналогичный период 2021 года, – отметил Виктор Гончаров.

Кроме того, молочный завод «Мясниковский» увеличил за прошлый год объем переработанного молока на 10%. В целом, мощность предприятия по переработке молока – 60 000 тонн в год, в 2022 году переработали больше 54 тысяч тонн. В качестве господдержки предприятие получило 98 млн рублей.

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