В Волгодонске мужчина хотел отремонтировать свое авто, но лишился всех сбережений

В отношении механика возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске мужчина хотел починить свой автомобиль, но наткнулся на мошенника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, житель Волгодонска искал мастера для починки автомобиля. Он обратился к местному механику. Тот взял автомобиль и сообщил, что необходимо закупить необходимые запчасти. Для этого необходимо заплатить 80 тысяч рублей. Мужчина передал мастеру деньги, одна тот не выполнил обещанной работы. Злоумышленник своих обязательств не выполнил, а деньги потратил на свое усмотрение.

В отношении механика возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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