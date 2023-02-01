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НовостиОбщество1 февраля 2023 5:51

В Волгодонске мужчина хотел отремонтировать свое авто, но лишился всех сбережений

В отношении мошенника возбудили уголовное дело
Лейла МИРИШОВА
В отношении механика возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

В отношении механика возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске мужчина хотел починить свой автомобиль, но наткнулся на мошенника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, житель Волгодонска искал мастера для починки автомобиля. Он обратился к местному механику. Тот взял автомобиль и сообщил, что необходимо закупить необходимые запчасти. Для этого необходимо заплатить 80 тысяч рублей. Мужчина передал мастеру деньги, одна тот не выполнил обещанной работы. Злоумышленник своих обязательств не выполнил, а деньги потратил на свое усмотрение.

В отношении механика возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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