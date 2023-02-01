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НовостиОбщество1 февраля 2023 6:28

В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ оказалась на 11,5 % ниже эпидпорога

Активность сезонных инфекция продолжает снижаться
Ангелина СКИБА
В 20,5 % анализов у заболевших подтвердился вирус гриппа

В 20,5 % анализов у заболевших подтвердился вирус гриппа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области за неделю, с 23 по 29 января, зарегистрировали более 16,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Это на 11,5 % ниже эпидпорога, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

- Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах: среди детей до 2 лет - на 49,8 %, от 3 до 6 лет – на 34,9 %, от 7 до 14 лет - на 22,4 %, от 15 лет и старше - на 3,4 %, - рассказали в ведомстве.

По данным специалистов, при обследовании пациентов с подозрением на респираторные инфекции в 20,5 % случаев подтвердился вирус гриппа.

Жителям Дона напоминают: от сезонных инфекций защищает профилактика. Необходимо принимать витамины, носить маски в общественных местах и соблюдать респираторный этикет. Если поднимется температура, появятся кашель, насморк, боль в горле и в мышцах, следует обратиться к врачу.

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