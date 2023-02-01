Реставрацию мозаики в трех подземных переходах Ростова завершат к концу 2024 года

Речь идет о восстановлении в первоначальном виде мозаичного панно в трех подземных переходах. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Завершить реставрацию мозаичных панно в трех подземных переходах Ростова-на-Дону планируется к концу 2024 года. Об этом «КП — Ростова-на-Дону» рассказали в ростовской мэрии.

Речь идет о восстановлении в первоначальном виде мозаичного панно в трех подземных переходах, которые являются объектами культурного наследия: на пересечении улицы Большая Садовая и проспект Ворошиловский, улицы Большая Садовая и проспекта Буденновский, а также на углу улицы Московская и улицы Станиславского. До 25 декабря текущего года подрядчик должен будет завершить разработку проектировочной документации. Сами же работы по ремонту и реставрации мозаичных панно будут проведены до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что, согласно сметным расчетам, на проектирование работ по реконструкции четырех ростовских подземных переходов и подготовке их к современному использованию потребуется 26,7 миллиона рублей. Стоимость проекта реставрации перехода на проспекте Буденновский / улица Большая Садовая в августе 2022 года оценивалась в 7,5 миллиона рублей, перехода на проспекте Ворошиловский / улица Большаяя Садовая – в 6,7 миллиона рублей, на проспекте Буденновский / улица Московская / улица Станиславского – в 9,2 миллиона рублей, а на проспекте Кировский / улица Большая Садовая — в 3,2 миллиона рублей.

Однако в документе, предоставленном пресс-службой ростовской администрации, не говорится о ремонте мозаики в переходе на Кировском.

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