Ростовчан удивили медведь со скоморохом на электросамокатах на Театральной площади

Герои сказки проехались с ветерком по Театральной площади. Фото: предоставлено героем публикации.

Жители Ростова были удивлены появлением на Театральной площади скомороха с большим медведем, которые с ветерком проехались на электросамокатах. Своими впечатлениями от увиденной в интернете видеозаписи, ростовчане поделились в социальных сетях.

В коротком ролике скоморох вместе с медведем рассекают по городу на электросамокатах. Проезжая мимо Театральной площади, скоморох машет рукой водителям.

Один из пользователей соцсети предположил, что на видео запечатлено ограбление банка, и решил, что скоро вслед за героями вскоре появится «избушка на курьих ножках» с мигалкой. Другой же отметил, что в этой истории про медведя «Машенька уже не та». Третий подсчитал, что ролик является рекламой цирка, и оказался ближе всех к правде. Руководитель ростовского уличного театра Александр Соловьев опубликовал снятую им историю целиком.

- Сказка о том, как в кассе зоопарка мы купили настоящего живого медведя, чтобы отпустить его на волю, - прокомментировал актер. - Но он нас полюбил всем сердцем и теперь работает у нас.

В конце ролика мы видим, что счастливый Мишка со своим чемоданом приехал в лес и отправился жить в свою естественную среду обитания. Автор видеозаписи объяснил выбор таких персонажей тематической привязкой к приближающемуся празднику — Масленице.

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