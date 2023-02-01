В Ростовской области школу собираются назвать именем Героя России Александра Антонова

Имя Героя России предложили присвоить той школе, в которой он учился. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Имя Героя России, отличившегося во время спецоперации, — летчика Александра Сергеевича Антонова — предложили присвоить школе в Волгодонске Ростовской области. Такую идею выдвинул руководитель местного отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Богачов. Об этом сообщает издание «Наше время».

Речь идет о школе № 18 в Волгодонске, которую окончил Александр Антонов. В образовательном учреждении прошло торжественное мероприятие памяти летчика-героя. Подвигу его и боевого товарища Владимира Никишина был посвящен видео-арт «Герои не умирают!», который создали художники Анастасия и Георгий Бегма.

Два месяца назад под Бахмутом в Су-24М, на борту которого находились летчики, попала ракета, которую выпустили из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчики направили горящий самолет в колонну бронетехники ВСУ и остановили ценой своих жизней вражеское наступление.

На торжественном мероприятии школьникам напомнили, что в Великую Отечественную войну советские летчики совершили порядка пятисот огненных таранов. И самый знаменитый подвиг — экипажа Николая Гастелло, он направил свой горящий самолет на скопление бронемашин врага.

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