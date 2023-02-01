Священник Михаил Мжыглуд будет выдворен из Ростовской области в Польшу по решению суда

Гражданин Польши не придерживался порядка регистрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области не стали менять решение относительно польского священнослужителя из Новочеркасска. Ранее мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей и обязали выехать из страны.

- 31 января 2023 года рассмотрели жалобы стороны защиты на вердикт Новочеркасского городского суда. По итогам слушаний обращение адвокатов оставили без удовлетворения, - рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда.

Напомним, иностранец Михаил Мжыглуд нарушил часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение правил въезда либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). Гражданин Польши не придерживался порядка регистрации и в течение 7 рабочих дней не подал заявление о смене адреса.

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