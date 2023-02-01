Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб один человек погиб, еще один пострадал

Авария произошла 1 февраля в 6:30 утра на автодороге «Ростов-Волгодонск». Фото: управление ГИБДД РО.

В Багаевском районе Ростовской области при столкновении автомобиля «Киа Рио» с грузовым автомобилем «Мерседес Акрос» погиб 36-летний пассажир. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла 1 февраля в 6:30 утра на автодороге «Ростов-Волгодонск». По предварительным данным, 43-летний женщина, сидевшая за рулем «Киа Рио», не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там ее машина столкнулась с грузовиком «Мерседес Акрос» под управлением 55-летнего водителя.

В ДТП погиб 36-летний пассажир и пострадал водитель автомобиля «Киа Рио». Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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