Завод в Ростовской области на 20 % увеличил производство полуприцепов для агротехники

Всего в прошлом году компания произвела более 1200 единиц техники. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области один из машиностроительных заводов за 2022 год увеличил производство полуприцепов белее чем на 20%. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

По словам чиновника, на предприятии смогли повысить темпы выпуска полуприцепов для агротехники. Новинкой стал трехосный бункер-перегрузчик, который на 35% увеличивает производительность уборочных работ.

- Всего в прошлом году компания произвела более 1200 единиц техники. Сейчас заводы под одной маркой работают в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Аксайском районе. Предприятие обеспечило рабочими местами более 700 жителей Дона, - прокомментировал Игорь Сорокин.

В 2023 году машиностроительный завод-ударник должен вдвое увеличить производительность и расширить производственные мощности. Также специалисты продолжат оптимизацию производственных процессов.

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