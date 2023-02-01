В Ростовской области спасли мужчину, который вылез в окно на шестом этаже

Поднявшись наверх, начальник караула Серафим Ревенко оттолкнул дебошира внутрь. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской обалсти.

Спасатели пришли на помощь жителю Новочеркасска, который во вторник, 31 января, попытался вылезти в окно на шестом этаже дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, молодой человек не давал спать соседям: шумел и крушил все на своем пути. Он затопил несколько квартир снизу, включив водопроводный кран. Но на стуки в дверь не реагировал.

Тогда прибывшие на место пожарные установили снаружи автолестницу и вошли в квартиру через окно. Поднявшись наверх, начальник караула Серафим Ревенко оттолкнул дебошира внутрь, открыл входную дверь и передал нарушителя в руки полицейских и медиков.

Напомним, совсем недавно в Ростовской области другой гражданин повис на водосточной трубе, зацепившись за нее собственной штаниной. Тогда соседям также пришлось вызывать спасателей.

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