В 126 школах Ростовской области построена «Цифровая образовательная среда» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в 2022 году в 126 школах Ростовской области была построена цифровая инфраструктура. Было установлено около двух тысяч точек беспроводного доступа Wi-Fi, подключено 536 камер видеонаблюдения.

- «Цифровая образовательная среда» пришла в донские школы благодаря тесному и результативному взаимодействию министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области с ПАО «Ростелеком». На реализацию данного проекта было направлено более 134 млн руб. из регионального и федерального бюджетов, — прокомментировал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

В Ростовской области в рамках проекта провайдер охватил 79 учебных корпусов в Ростове-на-Дону, 45 зданий школ в Шахтах и 12 помещений в Батайске. Вся цифровая инфраструктура построена на отечественном оборудовании.

- В рамках проекта школы не просто получают цифровые сервисы и оборудование. Мы создаем экосистему, которая обеспечит более эффективный и разносторонний процесс образования с применением всех современных технологий мультимедиа, интерактива и онлайн-форматов, — отметил министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

Бесшовное покрытие сети Wi-Fi организовано во всех классах учебных заведений, благодаря чему можно легко подключать к сети проекторы, ноутбуки и любое другое цифровое оборудование.

- Решения, которые мы внедряем, помогают полноценно готовить школьников к жизни и работе в цифровом мире. Интерактивные инструменты и онлайн-сервисы делают процесс обучения технологичнее, интереснее и, что самое важное, безопаснее, — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Проект «Цифровая образовательная среда» стал следующим этапом в развитии цифровой инфраструктуры для системы образования Ростовской области. Получить подробную информацию о проектах провайдера, реализуемых в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

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