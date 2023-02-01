В Ростовской области заболеваемость коронавирусом увеличилась на 40,5 %

На первой неделе месяца было выявлено около 100 случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области по итогам недели, с 23 по 29 января, зафиксировали повышение заболеваемости коронавирусом на 40,5 %. Эту информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора.

Выяснилось, что на первой неделе месяца было выявлено около 100 случаев COVID-19, а уже не четвертой - примерно 400 случаев.

К слову, по данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки к утру 1 февраля на Дону прибавился 51 заболевший. Из этого числа 6 попали в больницу. Выздоровели за этот же период 27 жителей Дона.

Добавим, при некотором подъеме ковида в Роспотребнадзоре отмечают изменение уровня гриппа и ОРВИ. По итогам недели зарегистрировали 6,7 тысячи случаев, что ниже эпидпорога. При этом в донской столице пока еще сохраняется превышение заболеваемости.

- В Ростове-на-Дону ситуация сохранилась на уровне третьей недели, эпидпорог был превышен на 27,8 % за счет отдельных возрастных групп. Больше всего носителей респираторных инфекций оказалось среди ростовчан от 15 лет и старше. Среди малышей до 2 лет и детей от 3 до 6 лет заболеваемость ниже эпидпорога, - рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону» в управлении Роспотребнадзора.

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