В Ростовской области заболеваемость коронавирусом увеличилась на 40,5 %

На первой неделе месяца было выявлено около 100 случаев COVID-19
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области по итогам недели, с 23 по 29 января, зафиксировали повышение заболеваемости коронавирусом на 40,5 %. Эту информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора.
Выяснилось, что на первой неделе месяца было выявлено около 100 случаев COVID-19, а уже не четвертой - примерно 400 случаев.
К слову, по данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки к утру 1 февраля на Дону прибавился 51 заболевший. Из этого числа 6 попали в больницу. Выздоровели за этот же период 27 жителей Дона.
Добавим, при некотором подъеме ковида в Роспотребнадзоре отмечают изменение уровня гриппа и ОРВИ. По итогам недели зарегистрировали 6,7 тысячи случаев, что ниже эпидпорога. При этом в донской столице пока еще сохраняется превышение заболеваемости.
- В Ростове-на-Дону ситуация сохранилась на уровне третьей недели, эпидпорог был превышен на 27,8 % за счет отдельных возрастных групп. Больше всего носителей респираторных инфекций оказалось среди ростовчан от 15 лет и старше. Среди малышей до 2 лет и детей от 3 до 6 лет заболеваемость ниже эпидпорога, - рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону» в управлении Роспотребнадзора.
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