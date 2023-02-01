В январе Ростовская АЭС выработала более 2,3 млрд кВтч электроэнергии

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

В первом месяце 2023 года на Ростовской АЭС произведено 2,361 млрд кВт.ч электроэнергии. Этого количества достаточно, например, для обеспечения месячной потребности всех жителей и предприятий Ростовской области, республики Крым и г. Севастополя или всего Северо-Кавказского Федерального округа.

Энергетика - основа поступательного социально-экономического развития страны. Стратегическая задача атомной станции - надежное обеспечение электроэнергией всех потребителей юга России с населением общей численностью порядка 27 млн человек.

Работа АЭС в январе предотвратила попадание в атмосферу свыше 1,1 млн тонн парниковых газов, образующихся при сгорании органического топлива, необходимого для получения такого же количества электроэнергии из других источников.

Согласно планам Федеральной антимонопольной службой России Ростовская АЭС в 2023 году должна выработать электроэнергию в объёме 32,279 млрд кВт.ч.

В настоящее время энергоблоки №1, №2, №4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Энергоблок №3 находится в планово-предупредительном ремонте.