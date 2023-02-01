Владельцы зарплатных карт смогут получать кешбэк при покупках в аптеках и на АЗС

Расширяется программа начисления кешбэка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расширяется программа начисления кешбэка для зарплатных клиентов ВТБ. К трем основным категориям дополнительно будут начислять мультибонусы при покупках в аптеках или на АЗС, в зависимости от пакета услуг.

Зарплатные клиенты с базовым пакетом услуг будут получать кешбэк 2% при покупках в аптеках дополнительно к основным категориям – супермаркеты, кафе и транспорт.

Напомним, что обновленная программа лояльности была запущена в мае 2022 года. Она предусматривает начисление кешбэка для всех ее участников в трех категориях в размере от 2% до 4% в зависимости от пакета услуг.

- Сегодня наиболее востребованным форматом программы лояльности становится не минимальный кешбэк за все покупки, а повышенный в отдельных категориях. Мы проанализировали потребительскую активность населения и добавили для наших зарплатных клиентов новые категории лояльности. Уже сегодня более половины владельцев зарплатных карт банка активно пользуются нашей программой, поэтому расширение ее условий позволит нашим клиентам повысить начисления от транзакций, – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Сегодня к обновленной программе подключилось свыше 5 млн человек. За минувший год им было начислено почти 20 млрд бонусов.